Капустный салат с перцем, луком, морковью

Предлагаю вашему вниманию рецепт салата из свежей капусты с болгарским перцем, луком и морковью. Очень простой в приготовлении салат, но при этом очень вкусный и долго хранится в холодильнике (7-10 дней), но, как правило, это ему не грозит, т.