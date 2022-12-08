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Капустный салат с перцем, луком, морковью

Капустный салат с перцем, луком, морковью

Предлагаю вашему вниманию рецепт салата из свежей капусты с болгарским перцем, луком и морковью. Очень простой в приготовлении салат, но при этом очень вкусный и долго хранится в холодильнике (7-10 дней), но, как правило, это ему не грозит, т.

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