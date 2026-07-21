Молния попала в крышу дома, и он сгорел. ЧП произошло вечером в воскресенье, когда в регионе бушевала непогода - шел ливень с грозой.
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Молния попала в крышу дома, и он сгорел. ЧП произошло вечером в воскресенье, когда в регионе бушевала непогода - шел ливень с грозой.
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