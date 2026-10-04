Губернатор Василий Анохин подвёл итоги рабочей недели

Губернатор Василий Анохин традиционно подвёл итоги рабочей недели. С рабочим визитом он посетил Республику Беларусь, где принял участие во II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.
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