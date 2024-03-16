ФПБК: Общественник Бородин просит проверить Лорак на предмет получения гражданства РФ

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о том, что в связи с обращением певицы Ани Лорак о получении российского гражданства, он обратился к соответствующим службам о дополнительной проверке.
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