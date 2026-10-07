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Без справки, но под камерами: как изменится экзамен на права в 2027 году

Без справки, но под камерами: как изменится экзамен на права в 2027 году

Во время экзамена будущих водителей начнут фотографировать. Кроме того, в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи.

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