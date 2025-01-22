Рогов: ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка, которое расположено в ДНР.
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