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Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК

Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК

Украинское командование было вынуждено признать, что проблема самовольного оставления части разрослась до непредсказуемых масштабов .

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