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Царьград

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Минобороны рассказало о подвиге майора Уелина, сбившего 3 ракеты ATACMS

Минобороны рассказало о подвиге майора Уелина, сбившего 3 ракеты ATACMS

Русский военный сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУАгентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России пишет, что когда расчёт зенитного ракетного дивизиона под командованием Сергея Уелина отражал атаку ВСУ, ему удалось сбить 3 ракеты ATACMS.

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Комментарии
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life style
Вот и новое приличное слово: ATACMS были уелены!
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