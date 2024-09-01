Минобороны рассказало о подвиге майора Уелина, сбившего 3 ракеты ATACMS

Русский военный сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУАгентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России пишет, что когда расчёт зенитного ракетного дивизиона под командованием Сергея Уелина отражал атаку ВСУ, ему удалось сбить 3 ракеты ATACMS.