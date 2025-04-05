Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Ганчев: Запад «получает дивиденды» за помощь Украине в виде органов солдат ВСУ

Ганчев: Запад «получает дивиденды» за помощь Украине в виде органов солдат ВСУ

Страны Запада организуют центры черной трансплантологии на линии боестолкновения в зоне спецоперации, где забирают у раненых бойцов ВСУ органы на продажу, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Сбывается мечта тарасиков. Теперь им стало намного легче попасть в гейропу и америку. И даже в израиль. Вот только по частям. Печень в америку, почки в израиль, остальное по квотам еврогейсоюза.
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