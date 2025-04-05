Страны Запада организуют центры черной трансплантологии на линии боестолкновения в зоне спецоперации, где забирают у раненых бойцов ВСУ органы на продажу, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
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