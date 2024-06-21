Заявления, звучащие из США в последние дни о том, что все системы ПВО, предназначенные для союзников США, будут поставляться на Украину, свидетельствует о том, что США готовят Украину к скорым поставкам самолётов F-16 Множество систем ПВО, которые сейчас США “по сусекам” собирают для Украины по всему миру, нужны как раз для этого.
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