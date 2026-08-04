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FiNE NEWS

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Беспилотник ВСУ поразил склад Wildberries и Russ в Ленобласти, вызвав пожар

В Ленинградской области в Красном Бору Тосненского района беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины поразил складской комплекс объединённой компании Wildberries и Russ, в результате чего на территории склада возник пожар.

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