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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса»

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с бигмэном заключено до июля 2026 года. В конце ноября 2023 года Зизич получил травму икроножной мышцы правой ноги и был вынужден пропустить 3 недели и 4 тура Евролиги.

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