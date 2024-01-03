Чендлер начал лагерь перед боем с Конором: «Проснулся с ощущением опасности»

«Начал тренировочный лагерь. Проснулся с ощущением опасности», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер. Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе» Чендлер – о поединке с Макгрегором: «Не смейте называть меня скучным бойцом.