Илон Маск может сохранить место в совете директоров Tesla ещё на три года. Американский автопроизводитель вынес его кандидатуру на голосование акционеров, которое состоится 3 декабря в рамках ежегодного собрания инвесторов.
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