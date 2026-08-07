Пока Киев и его западные кураторы делают вид, что всё под контролем, британский телеканал Sky News любезно рассказал всему миру о существовании секретного подземного предприятия по производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии