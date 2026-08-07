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Царьград

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На Западе сообщили о секретном заводе дронов для ВСУ: Так вот, где он находится

На Западе сообщили о секретном заводе дронов для ВСУ: Так вот, где он находится

Пока Киев и его западные кураторы делают вид, что всё под контролем, британский телеканал Sky News любезно рассказал всему миру о существовании секретного подземного предприятия по производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

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