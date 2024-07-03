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Пять модных ошибок, которые лучше оставить в прошлом: как избежать стиля ‘колхозницы

Пять модных ошибок, которые лучше оставить в прошлом: как избежать стиля ‘колхозницы

Пять модных ошибок, которые лучше оставить в прошлом: как избежать стиля ‘колхозницы Ирина ОрлонскаяВ наше время мода стремительно эволюционирует, а те тенденции, что казались актуальными вчера, уже сегодня могут показаться устаревшими,  пишет progorodnn.

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