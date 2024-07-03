Пять модных ошибок, которые лучше оставить в прошлом: как избежать стиля ‘колхозницы Ирина ОрлонскаяВ наше время мода стремительно эволюционирует, а те тенденции, что казались актуальными вчера, уже сегодня могут показаться устаревшими, пишет progorodnn.