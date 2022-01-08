За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3072 2 Санкт-Петербург 1376 3 Московская область 1246 4 Свердловская область 380 5 Краснодарский край 370 6 Челябинская область 321 7 Ростовская область 318 8 Пермский край 302 9 Иркутская область 291 10 Алтайский край 286 11 Красноярский край 272 12 Нижегородская область 264 13 Кемеровская область 263 14 Новосибирская область 252 15 Приморский край 246 16 Хабаровский край 238 17 Республика Башкортостан 220 18 Омская область 206 19 Тульская область 203 20 Ленинградская область 202 21 Самарская область 195 22 Ярославская область 190 23 Воронежская область 189 24 Тверская область 187 25 Волгоградская область 183 26 Ставропольский край 181 27 Тамбовская область 179 28 Саратовская область 178 29 Республика Карелия 171 30 Пензенская область 171 31 Тюменская область 171 32 Амурская область 167 33 Кировская область 167 34 Брянская область 161 35 Архангельская область 153 36 Владимирская область 141 37 Калининградская область 133 38 Ханты-Мансийский автономный округ 129 39 Липецкая область 125 40 Томская область 124 41 Ивановская область 117 42 Сахалинская область 116 43 Республика Бурятия 112 44 Калужская область 110 45 Мурманская область 108 46 Орловская область 104 47 Белгородская область 104 48 Забайкальский край 103 49 Астраханская область 98 50 Новгородская область 94 51 Республика Татарстан 94 52 Курганская область 92 53 Республика Дагестан 89 54 Ульяновская область 87 55 Кабардино-Балкарская Республика 86 56 Смоленская область 82 57 Оренбургская область 82 58 Республика Крым 81 59 Вологодская область 78 60 Республика Коми 77 61 Республика Саха (Якутия) 76 62 Рязанская область 76 63 Псковская область 75 64 Республика Ингушетия 69 65 Республика Северная Осетия-Алания 68 66 Севастополь 63 67 Курская область 61 68 Республика Адыгея 59 69 Карачаево-Черкесская Республика 56 70 Республика Мордовия 55 71 Удмуртская Республика 54 72 Чеченская Республика 53 73 Республика Чувашия 45 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44 75 Республика Хакасия 35 76 Костромская область 31 77 Республика Марий Эл 28 78 Камчатский край 20 79 Еврейская автономная область 17 80 Республика Алтай 12 81 Магаданская область 11 82 Республика Калмыкия 11 83 Республика Тыва 11 84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.