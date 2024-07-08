Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    не  тебе  ублюдок  поганый  меня  поучать!  менты  сравнительно  честные  были  до  брежнева!  это  он  развел  менто...Азиаты в Москве т...
  • Борис Леонтьев
    Ветераном СВО не до этого — они с врагами воюют. Надо самим организовывать отряды самообороны. Сейчас и среди местног..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • Евгений МакЛауд
    полиционеры защищают пидорасов, то есть ворьё чиновное в погонах и костюмах, олигархов и их выблядков, в общем вертик..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...

"РУССКИЕ БЕРУТ РУЖЬЯ. ВОЙНА С МИГРАНТАМИ НАЧАЛАСЬ": ЧАТЫ САМООБОРОНЫ СОЗДАЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ЖДУТ ВЕТЕРАНОВ СВО

"РУССКИЕ БЕРУТ РУЖЬЯ. ВОЙНА С МИГРАНТАМИ НАЧАЛАСЬ": ЧАТЫ САМООБОРОНЫ СОЗДАЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ЖДУТ ВЕТЕРАНОВ СВО

От этих историй становится очень страшно. Такое ощущение, что полиция не защищает нас, а приезжает, только когда азиаты уже убили, покалечили, забрали деньги, изнасиловали.

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Комментарии
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виктор климахин
И   в  советское   с  царским  временем   эти   черножопые  шакалы   чурки  исламисты    ненавидели   нас    Русских     и  се  час     Россиян     и  Россию    а   продажных  чиновников   министров  с  депутатами   олигархами   продались   англосаксам  с  нато  с  пентагоном   они  дали  беспредел  и  не трогать   черножопых  шакалов   Кто  служил  с  черножопыми    в  стройбате   в  один  голос   скажут   только  убивать   без  угрызения  совести  как  собак  и  шакалов
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42 мин.
Евгений МакЛауд
полиционеры защищают пидорасов, то есть ворьё чиновное в погонах и костюмах, олигархов и их выблядков, в общем вертикаль власти которую построил, не,  не джек(с).  ну и возлюбленная путинская либерастская кодла, которая и завозит и защищает законодательно черножопию. А народ, он лох, по полиционерскому сленгу. Терпилы мы.
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41 мин.
Борис Леонтьев
Ветераном СВО не до этого — они с врагами воюют. Надо самим организовывать отряды самообороны. Сейчас и среди местного населения полно тех, кто имеет право на хранение и ношение оружия. Только мы сами можем вычистить эту мигрантскую нечесть у себя в стране. Как и продажных чиновников и оборотней в погонах. Просто им надо дать прочувствовать, что такое народный гнев и ненависть. Начинать надо с простого их бойкота, групповых заявлений в органы, освещения их и их деток «проказ» проступков и преступлений в СМИ. Ну а дальше организовывать вооружённые патрули для контроля поведения мигрантов. Любой мигрант, который не законопослушен, должен ежесекундно подвергаться всевозможным проверкам и досмотрам так, чтобы его жизнь превратилась в ад. Раз ГосДура потворствует мигрантам, то на уровне республик, областей, районов и населенных пунктов надо принимать местные законы о запрете на профессии и запрете заниматься разного рода деятельностью мигрантам и гражданам других государств. Мы сами на местах можем создать мигрантам условия в которых они будут или нормально ассимилироваться в НАШЕ общество либо будут вынождены бежать назад в свои кишлаки и своё общество. Просто нам в очередной раз надо сплотиться. В данном случае против мигрантов и их лобби.
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25 мин.

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