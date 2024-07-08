"РУССКИЕ БЕРУТ РУЖЬЯ. ВОЙНА С МИГРАНТАМИ НАЧАЛАСЬ": ЧАТЫ САМООБОРОНЫ СОЗДАЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ЖДУТ ВЕТЕРАНОВ СВО

Борис Леонтьев

Ветераном СВО не до этого — они с врагами воюют. Надо самим организовывать отряды самообороны. Сейчас и среди местного населения полно тех, кто имеет право на хранение и ношение оружия. Только мы сами можем вычистить эту мигрантскую нечесть у себя в стране. Как и продажных чиновников и оборотней в погонах. Просто им надо дать прочувствовать, что такое народный гнев и ненависть. Начинать надо с простого их бойкота, групповых заявлений в органы, освещения их и их деток «проказ» проступков и преступлений в СМИ. Ну а дальше организовывать вооружённые патрули для контроля поведения мигрантов. Любой мигрант, который не законопослушен, должен ежесекундно подвергаться всевозможным проверкам и досмотрам так, чтобы его жизнь превратилась в ад. Раз ГосДура потворствует мигрантам, то на уровне республик, областей, районов и населенных пунктов надо принимать местные законы о запрете на профессии и запрете заниматься разного рода деятельностью мигрантам и гражданам других государств. Мы сами на местах можем создать мигрантам условия в которых они будут или нормально ассимилироваться в НАШЕ общество либо будут вынождены бежать назад в свои кишлаки и своё общество. Просто нам в очередной раз надо сплотиться. В данном случае против мигрантов и их лобби.