Украина не сможет победить Россию даже с деньгами и техникой Запада

Украина не способна одержать победу над Россией даже с учетом колоссальных сумм, выделенных западными странами, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, 20 октября в статье для Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии