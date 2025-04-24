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Двое мужчин накопали десятки килограммов золота и заработали уголовное дело

Двое мужчин накопали десятки килограммов золота и заработали уголовное дело

За неполных четыре года нелегальные старатели смогли добыть драгоценного металла на 325 млн рублей. Два приятеля из Екатеринбурга и Магнитогорска предстанут перед судом за организацию незаконной артели по добыче драгоценных металлов.

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Комментарии
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Федор Родников
Вспоминаю фильм &quot;Убойная сила&quot; где один из героев бывший в СССР цеховиком и уехавший за границу сказал-&quot;Как можно жить в стране,где сажают за труд?&quot;.За что судить этих копателей,за их каторжный труд?
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