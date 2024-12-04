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Мода и Шоу-бизнес

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«КП»: Басков и Веденеева будут вести «Голубой огонек» в 2025 году

«КП»: Басков и Веденеева будут вести «Голубой огонек» в 2025 году

«Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31-го декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

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