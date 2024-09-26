Стало известно, в каких городах россияне чаще останавливаются в хостелах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в высокий сезон и в четверг, 26 сентября, рассказал «Известиям», в каких российских и зарубежных городах чаще бронируют хостелы, а где предпочитают останавливаться в пятизвездочных гостиницах.