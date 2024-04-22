Эксперты SIPRI заявили о росте мировых военных расходов в 2023 году на рекордные 6,8%

В 2023 году общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП: это на 6,8% больше к результатам 2022 года, сообщают 21 апреля аналитики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).