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Закон, порядок, государство

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Военные священники группировки войск «Центр» почтили память павших воинов в день церковного праздника – Радоницы

Военные священники группировки войск «Центр» почтили память павших воинов в день церковного праздника – Радоницы

Богослужение прошло у подножия мемориала, ставшего символом воинской доблести. Священнослужители совершили заупокойную литию, поминая всех, кто пал в боях за Родину.

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