Военные священники группировки войск «Центр» почтили память павших воинов в день церковного праздника – Радоницы

Богослужение прошло у подножия мемориала, ставшего символом воинской доблести. Священнослужители совершили заупокойную литию, поминая всех, кто пал в боях за Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в курском приграничье в зоне СВО
- В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции
- Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы
Свежие комментарии