❗️⚡️В случае планируемого отключения операторам в составе подразделений ВСУ и ВМСУ терминалов "Starlink" посредством блокирования IP-адресов и аккаунтов по позиционным параметрам, противник не только лишится устойчивых и помехозащищенных каналов обмена тактической информацией на уровне тактического и стратегического звеньев, но и утеряет командно-телеметрические каналы управления дистанционно управляемыми пулеметными боевыми модулями и ПУ ЗУР Р-73РМД-2, установленными на высокоскоростных безэкипажных катерах "Sea Baby" и "Magura-V5".