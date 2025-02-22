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Русское оружие

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❗️⚡️В случае планируемого отключения операторам в составе подразделений ВСУ и

❗️⚡️В случае планируемого отключения операторам в составе подразделений ВСУ и ВМСУ терминалов "Starlink" посредством блокирования IP-адресов и аккаунтов по позиционным параметрам, противник не только лишится устойчивых и помехозащищенных каналов обмена тактической информацией на уровне тактического и стратегического звеньев, но и утеряет командно-телеметрические каналы управления дистанционно управляемыми пулеметными боевыми модулями и ПУ ЗУР Р-73РМД-2, установленными на высокоскоростных безэкипажных катерах "Sea Baby" и "Magura-V5".

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