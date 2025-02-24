Сила в правде
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Сила в правде

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"Мощнейший удар по психике, инстинкты отключаются": Запад испытывает на русских новое оружие

"Мощнейший удар по психике, инстинкты отключаются": Запад испытывает на русских новое оружие

С передовой сообщают, что против русских в ход пошли новые разработки Запада. Якобы новое оружие словно зомбирует человека, и он идет на мины.

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