В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили опасных пестрянок

Фото: Татьяна Пименова. МосприродаСпециалисты Мосприроды зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино» три вида пестрянок – жимолостную и донниковую занесенных в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости, и остеродскую из Надзорного списка ККМ.