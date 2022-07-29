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  • А Кудасов
    Длинные и не к месту названия. Куда лучше именно там напр. "Площадь Аляска".Москвичи выбрали ...

В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили опасных пестрянок

В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили опасных пестрянок

Фото: Татьяна Пименова. МосприродаСпециалисты Мосприроды зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино» три вида пестрянок – жимолостную и донниковую занесенных в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости, и остеродскую из Надзорного списка ККМ.

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