Тяжелый люкс) Замена стекла на Huawei Mate 60 Pro Plus

﻿﻿Сегодня я расскажу вам о мобильном телефоне, который меня потряс. Я действительно недооценил глупость китайских инженеров) Я постоянно говорю о плохих решениях, принимаемых производителями телефонов, но этот случай особенный, потому что он заставляет меня потеть) Вот Huawei Mate 60 Pro Plus, который потерял гравитацию во время движения на высокой скорости и получил проколы в нескольких местах на твердой поверхности) Для большей наглядности вот видео) Сз.