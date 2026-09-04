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Регионы России

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Продажи новых автомобилей в России в августе снизились впервые с января

Продажи новых автомобилей в России в августе снизились впервые с января

По итогам августа 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 114,3 тысячи единиц, что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщает агентство «Автостат» на основе данных АО ППК.

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