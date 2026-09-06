Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на турнире в Токио

Михаил Терещенко/ТАСС Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями международного турнира серии "Челленджер" Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар.
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