Россия в октябре снова стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз

РФ импортировала топлива на 1,3 миллиарда евро Россия в октябре в очередной раз стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
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