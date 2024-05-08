Уровень воды в реке Ишим снизился на всех тюменских гидропостах

ИЗВЕСТИЯ Уровень реки Ишим в Тюменской области снизился на гидропостах в селах Ильинке, Арбастком и Викулово, в городе Ишиме, следует из гидрологического бюллетеня, размещенного в Telegram-канале тюменского правительства.
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