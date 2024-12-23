50 обысков и новая взятка: как проходит расследование дела экс-мэра Сочи Копайгородского

50 обысков и новая взятка: как проходит расследование дела экс-мэра Сочи КопайгородскогоВ МВД России в отношении бывшего главы Сочи, который подозревается в присвоении имущества, возбуждено еще одно уголовное дело о взятке.
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