Купероз: как избавиться от сосудистой сетки на лице

Узнаем у специалиста обо всех нюансах этого заболевания.фото: freepik.com--> Купероз (оно же — первая стадия розацеа) — это заболевание кожи, которое в первую очередь поражает центральную часть лица и часто характеризуется обострениями и ремиссиями.