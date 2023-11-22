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Купероз: как избавиться от сосудистой сетки на лице

Купероз: как избавиться от сосудистой сетки на лице

Узнаем у специалиста обо всех нюансах этого заболевания.фото: freepik.com--> Купероз (оно же — первая стадия розацеа) — это заболевание кожи, которое в первую очередь поражает центральную часть лица и часто характеризуется обострениями и ремиссиями.

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