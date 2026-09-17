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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские хирурги спасли пациентку от кисты размером с яйцо

Новосибирские хирурги спасли пациентку от кисты размером с яйцо

Пациентка из Тогучинского района страдала от врожденной кисты в мозгу. Хирурги провели уникальную операцию и высосали ее через разрез в брови.

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