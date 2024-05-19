Знай наших💪 С 17 по 19 мая р.п. Ерзовка прошёл открытый турнир по боксу памяти Героя Советского Союза П.
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Знай наших💪 С 17 по 19 мая р.п. Ерзовка прошёл открытый турнир по боксу памяти Героя Советского Союза П.