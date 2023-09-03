"Ну что, доигрались?". В Волгограде учитель начальных классов устроила бунт – она отказалась учить детей мигрантов, не говорящих на русском

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Администрация Волгоградской области уверяет, что нашла учителя в класс, где дети не говорят по-русски Ранее стало известно, что прежняя, 25-летняя учительница отказалась вести класс с 1 сентября В школе Волгограда якобы нашли учителя в класс, где дети не говорят по-русски. Ранее стало известно, что прежний учитель отказалась вести уроки там с 1 сентября. Напомним, в прошлом году руководством МОУ СОШ № 33 в поселке Аэропорт было принято решение объединить детишек из СНГ с низким уровнем русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе. Многие родители учеников 1-го «Ж» класса были недовольны тем, что их детей «отделили» от русскоговорящих, что, по их мнению, могло навредить социализации школьников и интеграции в российское общество. Педагоги же настаивали, что это необходимая мера, благодаря которой ребята быстрее получат необходимую базу и смогут лучше влиться в другие классы. По итогам успеваемости планировалось даже подумать о том, чтобы перераспределить детей из 1-го «Ж» к остальным ученикам. Накануне, 1 сентября, стало известно, что учитель всё же приняла решение прекратить работу с вверенным ей классом. Сегодня администрация Волгограда заявила, что учителя есть во всех начальных классах средней школы № 33, при этом не уточнив, продолжает ли свое существование ранее сформированный из иноязычных детей класс. Однако на запрос журналистов и даже на телефонные звонки руководитель и заместитель ведомства предпочли не отвечать. Также стало известно, что учитель в класс для малышей, где никто не знает русский язык, найден. Подтвердить это журналистам V1.RU не удалось. В администрации Волгоградской области вся пресс-служба сегодня перестала отвечать на звонки корреспондентов. Пулу журналистов всё же пресс-служба областной администрации направила комментарий со ссылкой на главу комитета образования Ларису Савину. — На этот класс пришел опытный педагог первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте. Уверена, зная директора школы и педколлектив, что всё выстроится, всё сложится с новым педагогом, — сообщали журналисты различных изданий.