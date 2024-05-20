Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох

Просто ПИЗ...Ц США придет на пару дней позже. Но он ПРИДЕТ!

Вспомнился анекдот про двух бычков- сейчас доедим свое сено и перетрахаем всё стадо.

М

ММ

Пентагон и центр Лондона вполне хорошие цели. Можно даже неядерными боеголовками и с предупреждением, если не будет изменение политики стран НАТО, то количество целей будет расширяться. Не всё же городам России страдать!