Россия продолжает выпускать всё новые и новые виды ракет. Армия ждёт новую "путинскую ракету" "Буревестник".
Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох
Комментарии
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АндрейБорков
Просто ПИЗ...Ц США придет на пару дней позже. Но он ПРИДЕТ!
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16 час.
Сергей Андросов
Вспомнился анекдот про двух бычков- сейчас доедим свое сено и перетрахаем всё стадо.
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15 час.
М
ММ
Пентагон и центр Лондона вполне хорошие цели. Можно даже неядерными боеголовками и с предупреждением, если не будет изменение политики стран НАТО, то количество целей будет расширяться. Не всё же городам России страдать!
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12 час.
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