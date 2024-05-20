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Царьград

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Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох

Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох

Россия продолжает выпускать всё новые и новые виды ракет. Армия ждёт новую "путинскую ракету" "Буревестник".

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Комментарии
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АндрейБорков
Просто ПИЗ...Ц США придет на пару дней позже. Но он ПРИДЕТ!
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16 час.
Сергей Андросов
Вспомнился анекдот про двух бычков- сейчас доедим свое сено и перетрахаем всё стадо.
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15 час.
М
ММ
Пентагон и центр Лондона вполне хорошие цели. Можно даже неядерными боеголовками и с предупреждением, если не будет изменение политики стран НАТО, то количество целей будет расширяться. Не всё же городам России страдать!
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12 час.

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