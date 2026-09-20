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За рулем

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Бензоколонки-двойники: как отличить фирменную АЗС от франшизы?

Бензоколонки-двойники: как отличить фирменную АЗС от франшизы?

Вопрос довольно запутанный. Пару десятков лет назад автор обращался с запросом по этому поводу на известную красно-белую сеть АЗС – тогда общаться со многими компаниями было гораздо проще, нежели сейчас.

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