Челябинский Challenger: ДСТ-Урал испытывают новую модель гусеничного трактора FT-7…

﻿﻿Спустя полтора года после первой презентации прототипа трактора ФТ-80 на Фестивале фермеров Татарстана 2023 года челябинский производитель карьерной техники «ДСТ-Урал» представил модернизированную и усовершенствованную версию трактора, которая теперь называется ФТ-7.