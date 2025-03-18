МЧС и ФСБ выпустили срочное обращение к жителям Свердловской области

Сразу две чрезвычайные службы проведут сегодня и завтра учения в городах Свердловской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, с 18 по 20 марта 2025 года на одном из предприятий Нижнего Тагила пройдет антитеррористическое учение, направленное на отработку действий по пресечению теракта и ликвидации его последствий.