МЧС и ФСБ выпустили срочное обращение к жителям Свердловской области

Сразу две чрезвычайные службы проведут сегодня и завтра учения в городах Свердловской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, с 18 по 20 марта 2025 года на одном из предприятий Нижнего Тагила пройдет антитеррористическое учение, направленное на отработку действий по пресечению теракта и ликвидации его последствий.
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