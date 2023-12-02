- Моня, дорогой! Когда уже ты перестанешь тратить на меня свое время и начнешь тратить свои деньги?

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У турок странная память. Они очень хорошо помнят чей Крым, но начисто забыли чей Константинополь. Видя пустой стакан, пессимист думает: "Всё выпили, гады!",а оптимист: "Ещё не наливали!" Элтон Джон заявил, что не оставит наследство детям, чтобы приучить их к труду.

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