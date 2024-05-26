Автопром: Янцзы впадает в «Волгу»

Неожиданным событием стало представление публике нового модельного ряда возрожденной российской автомобильной марки «Волга», состоявшееся в Нижнем Новгороде на выставке ЦИПР-2024 Ускорить локализацию потребовал премьер-министр Михаил Мишустинчитайте на monocle.
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