Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Я, однозначно, отдам свой голос за ВВП! Нам прежде всего необходимо победить весь русофобский запад на Украине!)✌️🇷🇺Опрос ФОМ: больши...
  • Нина Попова
    Лучше бы он избавлялся от командиров, которые бездумно отправляют на смерть мужиков. В том числе и за построения на ф...Шойгу обратился к...
  • Лариса Фомичева
    И когда же наши в белых перчаточках начнут пиздячить тактическим ядерным оружием? Для кого конкретно они его берегут?...В Курской и Белго...

Шойгу обратился к матерям военнослужащих в поздравлении с 8 Марта

Шойгу обратился к матерям военнослужащих в поздравлении с 8 Марта

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем. «В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин - наших мам, любимых, сестер и дочерей», - говорится в поздравлении главы Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Лучше бы он избавлялся от командиров, которые бездумно отправляют на смерть мужиков. В том числе и за построения на фронте.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх