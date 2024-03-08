Шойгу обратился к матерям военнослужащих в поздравлении с 8 Марта

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем. «В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин - наших мам, любимых, сестер и дочерей», - говорится в поздравлении главы Минобороны.
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