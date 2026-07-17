Компенсацию ЖКУ для инвалидов могут увеличить до 100% ⚡️⚡️⚡️ Законопроект предлагает повысить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами на ЖКУ и капремонт с 50 до 100%.