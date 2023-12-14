Ключевой ставке ЦБ в России предрекли новый рост

Экономист Беляев: ключевую ставку могут повысить до 16 процентов Центральный Банк России на заседании 15 декабря, вероятнее всего, примет решение об очередном повышении ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией и волатильностью курса.
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