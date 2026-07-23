Анфиса Иванова

" Однако Зеленский Не уточнил, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост министра обороны. Зеленский опроверг слухи о возврате Федорова на должность министра " Але, Максим! А Где анонсированное вами утверждение, что Зеленский опроверг " слухи"... Где СЛУХИ и, главное, где само ОПРОВЕРЖЕНИЕ Зеленского???!!!