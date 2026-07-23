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Царьград

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Зеленский опроверг слухи о возврате Федорова на должность министра

Зеленский опроверг слухи о возврате Федорова на должность министра

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложений Владимира Зеленского занять иную должность, кроме прежней.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Однако Зеленский Не уточнил, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост министра обороны.  Зеленский опроверг слухи о возврате Федорова на должность министра &quot;  Але, Максим! А Где анонсированное вами утверждение, что Зеленский опроверг &quot; слухи&quot;...  Где СЛУХИ и, главное, где само ОПРОВЕРЖЕНИЕ Зеленского???!!!
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