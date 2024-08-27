Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА

Вашингтон продолжит сотрудничать с партнерами в регионе и следить за ситуацией В Вашингтоне обратили внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии