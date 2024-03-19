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Модель Лена Перминова рассказала, что в восемь лет ухаживала за матерью

Модель Лена Перминова рассказала, что в восемь лет ухаживала за матерью

Жена миллиардера Александра Лебедева поделилась в соцсетях одним из самых тяжелых воспоминаний. Модель Лена Перминова рассказала, как в детстве не дождалась свою мать с работы, а через несколько дней ее привезли домой практически недвижимую.

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