Мэр Москвы рассказал об обновлении корпусов Морозовской детской больницы

В Москве продолжается масштабная модернизация Морозовской детской городской клинической больницы. Обновление затронет сразу два корпуса, в которых после реконструкции будут обеспечены современные условия для оказания медицинской помощи детям.
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