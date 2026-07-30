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Мэр Москвы рассказал об обновлении корпусов Морозовской детской больницы

Мэр Москвы рассказал об обновлении корпусов Морозовской детской больницы

В Москве продолжается масштабная модернизация Морозовской детской городской клинической больницы. Обновление затронет сразу два корпуса, в которых после реконструкции будут обеспечены современные условия для оказания медицинской помощи детям.

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